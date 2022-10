[Vídeo] Xavi cargó contra el arbitraje del Inter vs Barcelona

Champions League 2022-2023

Este martes, el Barcelona cayó derrotado por 1-0 ante el Inter de Milán por la jornada 3 de la Champions League 2022-23. En el compromiso, hubieron dos jugadas polémicas que dieron de qué hablar tanto dentro como fuera del campo.

Posterior al compromiso, en rueda de prensa, Xavi se refirió a estas dos jugadas y cargó en contra del arbitraje.

«Si me preguntas cómo estoy, estoy indignado. No entendemos nada. Si hay mano de Ansu, y marca otro compañero, es de manual, pero la dan. Y la otra no se entiende. Ya lo dije ayer. Los árbitros deberían salir a hablar. Hoy estoy indignado. Es una injusticia«, empezó diciendo el DT blaugrana.

«Sentimos que ha sido una injusticia grande. No puedo esconderme. Estoy indignado. El árbitro se va y no pasa nada. Que salga y dé explicaciones. No entendemos nada«, añadió.

«Es importante que el árbitro saliera aquí y diera explicaciones de lo que ha decidido, como hacemos los jugadores y entrenadores. Las decisiones que toma son decisivas, tanto el gol anulado como el penalti no pitado«, terminó.

Nada más que añadir. pic.twitter.com/BVpGo8mpOn — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 4, 2022

