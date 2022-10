Milán vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Serie A 2022-2023

Serie A

Partidazo sumamente atractivo tendremos este sábado 8 de octubre siguiendo con la jornada 9 de la Serie A 2022-2023, cuando el Milán busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita mantenerse en la pelea por la cima, pero recibirán a una Juventus que llega con la urgencia de ganar en su dura visita a San Siro.

Hora y Canal Milán vs Juventus

Sede: Estadio San Siro, Milán, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Milán vs Juventus en VIVO

El cuadro del Milán ha tenido una buena temporada siendo uno de los protagonistas. En la jornada pasada vencieron 1-3 al Empoli para colocarse con 5 victorias, par de empates y han caído derrotados en una ocasión.

Il Diavolo viene de un amargo descalabro a media semana en la Champions League cuando visitaron al Chelsea siendo aplastados 3-0 y dejando muchas dudas.

Por su parte, la Juventus ha tenido una campaña irregular hasta ahora, aunque vienen de un buen triunfo en la jornada pasada goleando 3-0 al Bolonia, eso los dejó con 3 triunfos, 4 empates y un partido perdido.

La Vecchia Signora tuvo actividad a media semana en la Champions League donde lograron un buen triunfo 3-1 sobre el Maccabi Haifa con doblete de Adrien Rabiot y uno más Dusal Vlahovic.

Tanto el Milán como la Juventus saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita tomar un respiro en la lucha por la cima; en la tabla general encontramos a Il Diavolo en la quinta posición con 17 puntos, mientras que la Vecchia Signora es séptimo con 13 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Milán vs Juventus.

