Volendam vs Ajax EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Eredivisie 2022-2023

Buen partido nos espera este sábado 8 de octubre en la jornada 9 de la Eredivisie 2022-2023, cuando el Volendam busque aprovechar su condición de local para dar la gran campanada al recibir a un Ajax que saldrá a imponer su jerarquía y calidad en su visita al Kras Stadion.

Hora y Canal Volendam vs Ajax

Sede: Kras Stadion, Volendam, Holanda, Países Bajos

Hora: 4:30 pm de Países Bajos. 8:30 am de Centroamérica. 9:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:30 am PT / 10:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Star+ en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Volendam vs Ajax en VIVO

El cuadro del Volendam ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en el fondo de la tabla, después de que en 8 duelos apenas han sido capaces de sumar una victoria, par de empates y han sido vencidos en 5 ocasiones, por lo que en casa les urge reaccionar.

Het andere Oranje viene de un nuevo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Fortuna Sittard siendo superados 2-0.

Por su parte, el Ajax ha sido uno de los protagonistas del campeonato, sin embargo llegan en una mala racha. En la jornada pasada igualaron en casa 1-1 ante el Go Ahead Eagles, lo que dejó sus números en 6 victorias, un empate y una derrota.

Ajacieden, con Edson Álvarez como titular, tuvo actividad a media semana en la Champions League donde recibió una histórica goleada en casa siendo aplastados 1-6 por el Napoli, lo que significó su cuarto juego sin victoria (un empate y 3 derrotas).

Tanto el Volendam como el Ajax saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de quedarse con la victoria y tomar un respiro tras el momento complicado que viven, aunque la realidad es que el Ajacieden, donde Jorge Sánchez podría volver, es amplio favorito, actualmente marcha sublíder con 19 puntos, mientras que Het andere Oranje es último con apenas 5 unidades en esta Eredivisie. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Volendam vs Ajax.

