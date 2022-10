Kansas City Chiefs vs Las Vegas Raiders EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 5 NFL 2022

NFL

Una rivalidad de la AFC Oeste concluirá la Semana 5 de la temporada de la NFL en «Monday Night Football» cuando los Kansas City Chiefs reciban a Las Vegas Raiders. Sin embargo, esta no ha sido una rivalidad demasiado competitiva en las últimas temporadas, ya que Kansas City ha dominado esta serie últimamente con 15 victorias en los últimos 18 enfrentamientos con Las Vegas. El año pasado, KC despachó a sus rivales 48-9 en casa en diciembre y 41-14 fuera de casa en noviembre. Los Chiefs han anotado 30 o más en cada uno de sus últimos cinco contra los Raiders y podrían hacerlo nuevamente el lunes.

El debut del entrenador en jefe Josh McDaniels ha sido duro, pero Las Vegas ya no se queda sin victorias después de vencer a los Broncos 32-23 la semana pasada. Lo hicieron con Josh Jacobs cargando el balón para 144 yardas y dos touchdowns por tierra. Davante Adams estuvo una vez más muy ocupado con nueve recepciones para un total de 101 yardas. La defensiva mantuvo a los Broncos por debajo de las 300 yardas de ofensiva total mientras evitaba que el juego terrestre de Denver los derrotara. Ese esfuerzo defensivo puede no ser sostenible, pero por una noche, la defensa de los Raiders fue fantástica cuando tenía que serlo.

Los Chiefs, mientras tanto, dieron un espectáculo el domingo pasado por la noche cuando fueron a Tampa y rebanaron la defensa de los Bucs en una victoria de 41-31. Patrick Mahomes completó 23 de 37 pases para 249 yardas con tres touchdowns y una intercepción. Kansas City será difícil de vencer cuando puedan correr el balón, y Clyde Edwards-Helaire acumuló 92 yardas y un touchdown en 19 acarreos. Aún más impresionante fue mantener a los Bucs a solo tres yardas por tierra en seis acarreos.

Hora y Canal Chiefs vs Raiders

Inicio: lunes 10 de octubre a las 5:20 p.m. PT / 8:20 p.m. ET en Estados Unidos. 7:20 p.m. en México.

Televisión: ESPN en Estados Unidos y Latinoamérica.

Transmisión en vivo: fuboTV (Comience su prueba gratuita) en EUA. Star+ en Latinoamérica.

Spread: Chiefs -7

Tres cosas para ver

1.- Intangibles

Los Raiders tienen su semana de descanso la próxima semana, por lo que podrán dar todo su esfuerzo como visitantes en Kansas City. Es su tercer partido fuera de casa de la temporada hasta el momento, ya que han alternado partidos fuera de casa y en casa durante las primeras cinco semanas de la temporada. Luego de su primera victoria de la temporada, también tendrán cierto impulso al ingresar a este enfrentamiento. Mientras tanto, Kansas City está en una racha de juegos de alto perfil. Como se mencionó anteriormente, los Chiefs se enfrentaron a Tampa Bay en «Sunday Night Football» y recibirán a los Bills la próxima semana en lo que parece ser una vista previa del Juego de Campeonato de la AFC. Este es solo el segundo juego en casa de los Chiefs después de que tres de sus primeros cuatro fueran fuera de casa.

2.- Mahomes el mago

Patrick Mahomes ha sido fantástico esta temporada con 11 pases de touchdown a solo dos intercepciones mientras acumula 1,106 yardas aéreas. Está muy lejos del año pasado cuando comenzó lentamente y la gente se preguntaba si la liga lo había alcanzado. El llamador de señales de los Chiefs ha incendiado absolutamente a los Raiders en las últimas temporadas. En dos juegos de 2021, lanzó para casi 700 yardas con siete touchdowns y ninguna intercepción. También lo hemos visto comenzar a usar más sus piernas, lo cual es una parte clave de lo que lo hace tan difícil de vencer. Mahomes tuvo cuatro yardas terrestres en los primeros dos juegos y luego 60 en los dos siguientes contra los Colts y los Bucs.

3.- Mantenlo en marcha

Josh Jacobs tuvo su primer esfuerzo terrestre de 100 yardas desde la semana 17 la temporada pasada cuando corrió para 132 yardas contra los Chargers. Los Raiders tienen marca de 8-2 en la carrera de Jacobs cuando supera las 100 yardas por tierra, y la última derrota en esta situación fue en 2019 contra estos mismos Chiefs. Es bastante simple que Las Vegas es una mejor ofensiva cuando se puede equilibrar y no presionar demasiado a Derek Carr para que triunfe. El problema es que Kansas City ha tomado medidas drásticas contra la carrera, limitando a Leonard Fournette y Jonathan Taylor a 68 yardas combinadas por tierra en las últimas dos semanas. Los Raiders no pueden abandonar la carrera si no funciona temprano y deben mostrarse a la defensiva para mantener la carrera en juego y no tener que lanzarla 50 veces para mantener el ritmo.

Kansas City Chiefs vs Las Vegas Raiders en VIVO

No me pondré delante de los Chiefs en este momento. Es irreal ver lo que está haciendo esta ofensiva sin Tyreek Hill allí para tomar la parte superior de las defensas. Este es el peor cuerpo de recepción de Mahomes en su carrera, y no importa. Es bueno que los Raiders obtuvieran la victoria la semana pasada porque el No. 2 no llegará el lunes por la noche. Kansas City gana fácilmente mientras continúa dominando esta serie.

Predicción: Chiefs 31, Raiders 17

