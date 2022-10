Betis vs Roma EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Europa League 2022-23

Uncategorized

Gran partido nos espera este jueves 13 de octubre en la jornada 4 de la Europa League 2022-2023, cuando el Betis busque aprovechar su condición de local para mantener su paso perfecto perfilando el boleto a la fase final, peor recibirán a la Roma que saldrá decidido a tomar revancha y quedarse con el botín en su dura visita al Benito Villamarín.

Hora y Canal Betis vs Roma

Sede: Estadio Benito Villamarín, Sevilla, España

Hora: 6:45 pm de España e Italia. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Betis vs Roma en VIVO

El cuadro del Betis ha tenido una buena campaña en LaLiga de España donde marchan quintos, aunque vienen de un agridulce empate en la jornada del domingo cuando visitaron al Valladolid firmando un pobre 0-0, pero tras sufrir la expulsión de Germán Pezzella apenas a los 35 minutos.

Por su parte, la Roma ha tenido una temporada algo irregular en la Serie A donde marchan sextos, aunque vienen de un triunfo el pasado domingo doblegando 2-1 al Lecce con goles de Christopher Smalling y Paulo Dybala.

Estos dos equipos se vieron las caras apenas el pasado jueves en la jornada 3 de esta Liga Europa en el Olímpico de Roma. En aquel choque Paulo Dybala puso al frente a La Loba a los 34 minutos por la vía pena, pero al 40 Guido Rodríguez marcó el empate para los Béticos. Parecía que el duelo concluiría con el 1-1, pero al 88 Luiz Henrique se vistió de héroe dándole la victoria a los españoles, además, al 90+3 Nicoló Zaniolo se fue expulsado y no podrá estar este sábado.

Tanto el Betis como la Roma saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria y dar un paso en sus respectivas luchas ahora que entramos a la segunda vuelta de la fase de grupos en esta Europa League; en el sector C encontramos a los Béticos como líderes con 9 puntos, mientras La Loba es tercero con 3 unidades. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Betis vs Roma.

Betis vs Roma EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Europa League 2022-23

Last modified: octubre 12, 2022

Etiquetas: Betis