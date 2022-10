Union Saint-Gilloise vs Braga EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Europa League 2022-23

Europa League

Partidazo de «vida o muerte» tendremos este jueves 13 de octubre siguiendo con la jornada 4 de la Europa League 2022-2023, cuando el Union Saint-Gilloise busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita perfilar la clasificación, pero tendrán que recibir al Braga que necesita recuperar la senda del triunfo en su visita al Joseph Marien.

Hora y Canal Union Saint-Gilloise vs Braga

Sede: Stade Joseph Marien, Forest, Bruselas, Bélgica

Hora: 6:45 pm de Bélgica. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. Vix+ en Estados Unidos.

Union Saint-Gilloise vs Braga en VIVO

El cuadro del Union Saint-Gilloise está teniendo una buena temporada en la Liga de Bélgica donde marchan cuartos. Vienen de una gran victoria el pasado domingo derrotando 2-1 al Cercle Brugge con goles de Dante Vanzeir y Simon Adingra.

Por su parte, el Braga venía siendo uno de los protagonistas en la Primeira Liga, pero han caído en sus dos últimos duelos. El último el pasado domingo siendo superados en casa 0-1 por el Chaves, donde Diego Lainez fue titular.

Estos dos equipos se vieron las caras en la jornada 3 de esta Liga Europea apenas el pasado jueves en el Municipal de Braga. En aquel choque parecía que los Arzobispos se quedarían con la victoria con gol de Abel Ruiz al 49, sin embargo La Vieja Dama remontó de manera increíble con doblete de Gustaf Nilsson anotando al 86 y 90+4 para un espectacular triunfo de la visita.

Tanto el Union Saint-Gilloise como el Braga saben de la importancia de este duelo ya que marcará la pauta rumbo al cierre de la fase de grupos de esta Europa League; en el sector D encontramos a los Belgas como líderes con 9 puntos, mientras que los Portugueses son segundos con 6 unidades. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Union Saint-Gilloise vs Braga.

