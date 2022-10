Real Madrid vs Barcelona Fecha, Horario, Canales ¿Dónde ver por Internet EN VIVO? El Clásico 2022-23

Liga Española 2022-2023

El encuentro más esperado del fútbol mundial está a la vuelta de la esquina con el Real Madrid listo para recibir la visita de su «odiado» rival, el Barcelona en el estadio Santiago Bernabeu con el primer Clásico de la temporada de LaLiga 2022-23 este domingo 16 de octubre.

Promete ser un Clásico fascinante, por lo que los fanáticos de todo el mundo querrán sintonizar este partido de alto voltaje en la máxima categoría del fútbol español que nunca decepciona, además esta vez estará en juego el liderato de la competencia y un golpe de credibilidad.

El enfrentamiento icónico tiene una sensación completamente nueva este año, con jugadores nuevos y el mundo esperando con gran expectación ver el enfrentamiento entre Robert Lewandowski y Karim Benzema.

La rivalidad de El Clásico es más que un simple partido de fútbol, es un fenómeno cultural que une a los aficionados de todo el mundo. Es conocida como una de las rivalidades más icónicas y apasionadas en el mundo de los deportes, ya que los dos clubes de fútbol más importantes de Europa se enfrentan entre sí y aquí les traemos toda la información que necesita.

¿A qué hora será el Real Madrid vs Barcelona?

El Clásico estará iniciando a las 4:15 pm de España, así como a las 7:15 am del Pacífico y 10:15 am del Este en los Estados Unidos. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 8:15 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 9:15 am

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela: 10:15 am

Argentina, Uruguay y Brasil: 11:15 am

Portugal y Reino Unido: 3:15 pm

Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Países Bajos: 4:15 pm

¿En qué canal van a pasar el Real Madrid vs Barcelona en VIVO?

La transmisión del partido Barcelona vs Real Madrid en VIVO por TV será por DAZN LaLiga en España, mientras que en Estados Unidos no habrá señal de TV. Otros canales:

México y Centroamérica: SKY Sports

Sudamérica: DirecTV Sports

¿Dónde ver El Clásico por Internet?

La transmisión en Streaming del Real Madrid vs Barcelona será por la app de DAZN para España, así como por ESPN+ en Estados Unidos.

Real Madrid vs Barcelona EN VIVO

Xavi la llave

El Barcelona, ​​dirigido por el legendario Xavi Hernández, llega al Clásico del domingo con su clasificación a octavos de final de la UEFA Champions League pendiendo de un hilo después de un empate 3-3 con el Inter de Milán en casa. “Pensamos en el Real Madrid en el Clásico del domingo. No será fácil ganar, pero debemos pensar en el campeonato en que queremos seguir siendo primeros en la clasificación”, dijo Xavi.

Ancelotti con los labios apretados

Con el Real Madrid y el Barça empatados en 22 puntos en la cima de la clasificación de La Liga 2022-23, hay mucho en juego para ambos equipos. Teniendo en cuenta El Clásico, el entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti, que es un maestro duro, había dado descanso a muchos jugadores, incluido Vinicius Jr, para el empate de la Liga de Campeones contra el Shakhtar Donetsk en Varsovia.

Sin embargo, el talismán del Madrid, Benzema, había comenzado el partido que terminó con empate 1-1 y aseguró el pase de los blancos a los octavos de final.

