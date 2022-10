Felgueiras vs Braga EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa de Portugal 2022-2023

Primeira Liga

Buen partido nos espera este sábado 16 de octubre en la tercera ronda de la Copa de Portugal 2022-2023, cuando el Felgueiras busque aprovechar su condición de local para dar la campanada al recibir a un Braga que saldrá decidido a imponer su jerarquía y calidad en su visita al Dr. Machado de Matos.

Hora y Canal Felgueiras vs Braga

Sede: Estádio Municipal Dr. Machado de Matos, Várzea, Portugal

Hora: 5:00 pm de Portugal. 11:00 am de México. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SporTV en Portugal.

Felgueiras vs Braga en VIVO

El cuadro del Felgueiras es un club que fue fundado apenas en el 2006 y milita en la Liga 3 de Portugal quedándose muy cerca del ascenso a la Liga 2 en la temporada pasada, por lo que intentará seguir consolidándose como un rival importante.

Los Felgueirenses vienen clasificando desde la primera ronda de esta Copa de Portugal dejando fuera al Mondinense y, posteriormente, apenas el pasado 2 de octubre, dejaron fuera al Resende al vencerlos 1-2.

Por su parte, el Braga apenas estará iniciando su participación en la Copa donde tienen serias aspiraciones de conseguir el título recordando que la temporada pasada fracasaron quedándose en la quinta ronda, pero hace dos campañas se alzaron con el título.

Los Arzobispos están teniendo una temporada irregular en la Primeira Liga tras caer derrotados en sus últimos duelos, mientras que el pasado jueves visitaron al Union Saint-Gilloise por la Europa League en un duelo que ganaban 1-3 con hat-trick de Vitor Carvalho, sin embargo los igualaron 3-3.

Tanto el Felgueiras como el Braga saben de la importancia de este partido recordando que es a juego único, el vencedor avanzará y el perdedor quedará eliminado. Este duelo parece ser una gran oportunidad para Diego Lainez que saldría como titular. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Felgueiras vs Braga.

