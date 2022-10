Liverpool vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Premier League 2022-2023

Premier League 2022-2023

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 16 de octubre siguiendo con la jornada 11 de la Premier League 2022-2023, cuando el Liverpool busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita tomar un respiro tras el momento complicado que viven, pero recibirán a un Manchester City que saldrá decidido a seguir con su impresionante paso en su dura visita al Anfield.

Como llegan los equipos

El cuadro del Liverpool ha tenido una temporada decepcionante hasta ahora y una prueba fue la dura caída de la jornada pasada cuando cayeron 3-2 en su visita al Arsenal, eso los dejó con 2 triunfos, 4 empates y han caído perdidos en un par de choques.

Los Reds tuvieron actividad a media semana en la Champions League donde dieron un golpe de autoridad llevándose la victoria 1-7 en su visita al Rangers con hat-trick de Mohamed Salah, doblete de Roberto Firmino y anotaciones de Darwin Núñez y Harvey Elliott.

Por su parte, el Manchester City ha tenido una gran temporada siendo uno de los protagonistas. En la jornada pasada golearon 4-0 al Southampton para colocarse con 7 triunfos y par de empates en 9 duelos.

Los Citizens también tuvieron acción a media semana en la Champions League donde visitaron al Copenhague siendo incapaces de anotar para un 0-0 en duelo donde Erling Haaland se mantuvo en la banca.

Tanto el Liverpool como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse el triunfo que les permita dar un paso en sus respectivas luchas por los primeros puestos; en la tabla general encontramos a los Reds en la décima posición con 10 puntos, mientras los Citizens son sublíderes con 23 unidades en la Liga Premier.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez apenas el pasado 30 de julio en la Community Shield en el King Power Stadium. En aquel choque Trent Alexander-Arnold puso al frente a los Reds al 21, pero al 70 Julián Álvarez ponía el empate que parecía nos llevaría a los tiempos extra, sin embargo al 83 Mohamed Salah y al 90+4 Darwin Núñez aparecieron para sellar el 3-1 del Liverpool.

Hora y Canal Liverpool vs Manchester City

El juego entre Liverpool vs Manchester City se estará disputando en punto de las 4:30 pm de Reino Unido; en Estados Unidos iniciará a las 8:30 am del Pacífico y 11:30 am del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 9:30 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 10:30 am

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela: 11:30 am

Argentina, Uruguay y Brasil: 12:30 pm

La transmisión del partido Manchester City vs Liverpool en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Reino Unido; en Sudamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la PremierLeague que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. En México podrán verlo en streaming por Paramount+.

Liverpool vs Manchester City en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos diseñados para ser campeones, aunque con realidades distintas. En los pronósticos los Citizens son ligeros favoritos al llegar en mejor forma, además de que descansaron jugadores a media semana, pero los Reds están en casa y van por todo, querrán demostrar que están de vuelta. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Manchester City.

