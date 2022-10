Serie A

El Napoli sufrió más de lo esperado, pero logró un valioso triunfo 3-2 sobre el Napoli en la jornada 10 de la Serie A 2022-2023 en el Diego Maradona.

Desde el arranque del partido vimos que sería un choque cerrado, el Napoli intentaba tomar las riendas, pero el Bolonia también se animaba a ir al frente y al 41 Joshua Zirkzee los ponía al frente de manera sorpresiva, sin embargo justo antes de irnos al descanso Juan Jesus logró el empate para Gli Azzurri. Para el segundo tiempo el Chucky Lozano ingresó de cambio y apenas a los 4 minutos apareció para poner al frente al Napoli, sin embargo 2 minutos después Musa Barrow anotaba el 2-2, el duelo se mantenía cerrado, pero al 69 Kvaratskhelia apareció para servir a Victor Osimhen que no perdonó el 3-2, el Bolonia no bajó los brazos buscando el empate, pero ya no hubo más.

Con esta victoria el Napoli arribó a 26 puntos en la cima de la tabla, mientras Bolonia quedó en el puesto 17 con 7 unidades. Gli Azzurri visitará a la Roma el próximo domingo en la jornada 11 de la Serie A. Napoli 3-2 Bolonia.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Gol Chucky Lozano Napoli vs Bolonia 3-2 Serie A 2022-23

