[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Real Madrid vs Barcelona 3-1 Jornada 9 LaLiga 2022-23

El Real Madrid dio un golpe de autoridad logrando una clara y sólida victoria 3-1 sobre el Barcelona en El Clásico por la jornada 9 de LaLiga 2022-2023 en el Santiago Bernabéu.

El partido arrancó de manera cerrada, el Barcelona buscaba tomar las riendas pero eran totalmente inoperantes en el último tercio, mientras el Real Madrid esperaba su oportunidad que llegó al 12 con un contragolpe donde Vinicius se fue mano a mano ante Ter-Stegen, el arquero alemán detuvo el disparo, pero el rebote le quedó a Karim Benzema que no perdonó con puerta abierta poniendo el 1-0, tras eso los Blaugranas seguían intentando, al 25 Robert Lewandowski falló una muy clara y eso les costó caro 10 minutos después cuando Vinicius otra vez encabezó un contragolpe sirviendo a Mendy que le dejó la pelota a Federico Valverde que la mandó al fondo en los linderos del área para el 2-0 con el que terminó el primer lapso.

Para el segundo tiempo, a los 6 minutos parecía que Karim Benzema sellaba la victoria con el 3-0, pero un fuera de lugar anulaba la jugada, pero tras eso no había mucho más que contar, el Barcelona intentaba adelantar lineas, Xavi mandaba a la cancha de Ansu Fati, Ferran Torres, Gavi, pero no había claridad en el último tercio, al 75 llegó la polémica cuando Carvajal derribó a Lewandowski dentro del área, pero el árbitro ni siquiera la fue a revisar al VAR, 3 minutos después Ansu Fati sacó disparo peligroso, la presión rindió frutos al 83 cuando Ansu Fati mandó un centro que Lewandowski no pudo conectar de «tacón», pero llegó Ferran Torres para poner el 2-1, se fueron con todo al ataque, pero en un contragolpe al 89 Eric García metió un pisotón a Rodrygo para un penal que el mismo brasileño convirtió en gol para el 3-1 final.

Con esta victoria el Real Madrid arribó a 25 puntos colocándose como líder en solitario, justo arriba del Barcelona que se quedó con 22 unidades. En actividad de la jornada 10 de LaLiga los Merengues visitarán a Elche el miércoles, un día después el Barca recibirá al Villarreal. Real Madrid 3-1 Barcelona.

