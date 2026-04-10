Barcelona vs Espanyol EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 31 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El derbi catalán paraliza la ciudad. El FC Barcelona recibe al RCD Espanyol este sábado en el Camp Nou, en un duelo donde no solo está en juego el orgullo, sino también el liderato de la La Liga.

El conjunto blaugrana busca dar otro paso firme hacia el título, mientras que el Espanyol intentará dar la sorpresa para mantener vivas sus aspiraciones europeas.

Barcelona, entre la presión de La Liga y la Champions

El equipo dirigido por Hansi Flick atraviesa un gran momento en el campeonato local, donde suma seis victorias consecutivas que lo consolidan como líder.

Sin embargo, el panorama no es perfecto. El Barcelona viene de sufrir una dura derrota en la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid, lo que podría influir en la gestión de minutos para este partido.

La gran incógnita será si Flick decide rotar su alineación pensando en la remontada europea o si apuesta por su once de gala para asegurar tres puntos clave en liga.

Espanyol, por la sorpresa en el derbi

Por su parte, el Espanyol llega en un momento complicado. El equipo dirigido por Manolo González no ha conseguido ganar en lo que va de 2026, siendo su última victoria en diciembre.

A pesar de los resultados, los derbis suelen ser partidos distintos, donde la motivación y el orgullo pueden equilibrar las diferencias.

Además, los Periquitos podrían llegar con mayor frescura física, un factor que intentarán aprovechar para competir ante su máximo rival.

Pronóstico Barcelona vs Espanyol

Se espera un partido donde el Barcelona tome el control desde el inicio, utilizando su poder ofensivo para marcar diferencias.

El Espanyol intentará resistir y buscar oportunidades al contragolpe, aunque su falta de resultados recientes podría pesar.

Pronóstico: victoria del Barcelona 3-1.

La incógnita será si el derbi rompe la lógica o si el líder reafirma su dominio en la ciudad.

¿Cuál es tu pronóstico para este derbi?

Last modified: abril 10, 2026