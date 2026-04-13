Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Champions League 2025-26

Copas Internacionales

La UEFA Champions League entra en un momento decisivo y el Atlético de Madrid recibe al FC Barcelona en el Estadio Metropolitano, en la vuelta de una eliminatoria que promete emociones al límite.

El conjunto colchonero llega con una ventaja importante tras imponerse en la ida en el Camp Nou, resultado que lo coloca con un pie en las semifinales. Sin embargo, ante un rival como el Barcelona, nada está definido.

Atlético de Madrid, a un paso de las semifinales

El equipo dirigido por Diego Simeone supo aprovechar su oportunidad en la ida, capitalizando la expulsión de Pau Cubarsí para tomar una ventaja de dos goles.

Aunque el Atlético cayó recientemente ante el Sevilla FC en La Liga, el contexto es engañoso: Simeone decidió reservar a gran parte de su once titular pensando en este partido.

Con jugadores como Julián Álvarez y Alexander Sørloth en gran momento, los rojiblancos buscarán aprovechar los espacios y sentenciar la serie en casa.

Barcelona, obligado a una remontada histórica

Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick enfrenta un desafío mayúsculo: remontar una desventaja de dos goles en un escenario complicado.

El conjunto blaugrana llega motivado tras golear al RCD Espanyol en el derbi, mostrando su capacidad ofensiva.

Uno de los jugadores a seguir será Lamine Yamal, quien continúa brillando y rompiendo récords a su corta edad.

Para avanzar, el Barcelona necesitará un partido perfecto: eficacia en ataque, solidez defensiva y evitar conceder espacios al contragolpe.

Pronóstico Atlético de Madrid vs Barcelona

Se espera un partido intenso, con un Barcelona obligado a tomar la iniciativa desde el inicio y un Atlético cómodo defendiendo su ventaja y esperando el momento para golpear.

La eliminatoria podría definirse por detalles, especialmente en la gestión de los tiempos del partido.

Pronóstico: victoria del Barcelona 2-1, pero clasificación del Atlético de Madrid.

La gran incógnita es si el Barça logrará una remontada histórica o si el Metropolitano será el escenario donde el Atleti selle su pase a semifinales.

¿Cuál es tu pronóstico para este partidazo?

Last modified: abril 13, 2026