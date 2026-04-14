Bayern Múnich vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Champions League 2025-26

Copas Internacionales

La UEFA Champions League vive uno de sus momentos más intensos con el cierre de esta electrizante serie. El FC Bayern Munich recibe al Real Madrid CF en el Allianz Arena, en la vuelta de unos cuartos de final que prometen emociones al límite.

El conjunto bávaro llega con ventaja tras imponerse en la ida en Madrid, dando un golpe importante en la eliminatoria y colocándose a un paso de las semifinales.

Bayern Múnich, fuerte en casa y con ventaja

El equipo dirigido por Vincent Kompany atraviesa un gran momento y ha convertido el Allianz Arena en una auténtica fortaleza.

Los alemanes han perdido solo uno de sus últimos 28 partidos de Champions en casa, un dato que refuerza su favoritismo para cerrar la serie.

Además, llegan con la confianza al máximo tras golear al FC St. Pauli en la Bundesliga, manteniendo prácticamente asegurado el título local.

En ataque, el Bayern cuenta con figuras como Harry Kane y Luis Díaz, quienes ya marcaron diferencia en el partido de ida.

Real Madrid, obligado a apelar a su mística

Por su parte, el Real Madrid llega en una situación complicada, tanto en Europa como en la liga.

El equipo de Álvaro Arbeloa necesita remontar en un escenario complicado, pero su historia en la Champions lo convierte en un rival siempre peligroso.

Uno de los jugadores clave será Kylian Mbappé, quien mantiene vivas las esperanzas tras su gol en la ida.

Además, los blancos cuentan con antecedentes positivos ante equipos alemanes en esta fase, lo que alimenta la ilusión de una remontada.

Pronóstico Bayern Múnich vs Real Madrid

Se espera un partido abierto, con ambos equipos apostando por el ataque desde el inicio.

El Bayern intentará aprovechar su ventaja y localía, mientras que el Real Madrid buscará imponer su experiencia en noches europeas.

Pronóstico: victoria del Bayern Múnich 3-2 en un duelo lleno de goles.

La gran incógnita será si el Madrid logra una remontada histórica o si el Bayern confirma su gran momento y avanza a semifinales.

¿Cuál es tu pronóstico para este partidazo?

Last modified: abril 14, 2026