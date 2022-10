“Jugar Among Us me hizo un mejor portero”: Courtois a Ibai en la gala del Balón de Oro

Noticias

Este lunes se celebró la gala del Balón de Oro el cual fue ganado por Karim Benzema. Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, estuvo presente en la ceremonia ya que estuvo en el top 10 de los finalistas y además, fue elegido como el mejor portero del mundo en la temporada 2021-22.

El guardameta belga quedó en la séptima posición en la lucha por el Balón de Oro, y sorprendió a muchos, ya que parecía que sería el único que podría competirle a Benzema.

Posterior a la gala, el futbolista tuvo una charla con Ibai, quien se encontraba transmitiendo el evento, y aseguró que el juego Among Us, en pandemia, lo hizo un mejor portero ya que pudo acercarse más a la afición del Madrid en España.

La charla de Courtois con Ibai:

Ibai: “Thibaut, felicidades, enhorabuena, te lo merecerías”.

Courtois: “Muchas gracias, amigo”.

Ibai: “¿Te acuerdas cuando jugabas al Among Us conmigo?”

Courtois: “Esa pandemia la verdad que me ha ayudado mucho mentalmente, la pasé muy bien y creo que después de la pandemia se ha visto al mejor Courtois y ha ayudado todo eso. También yo creo que la gente me ha conocido un poco mejor, estoy muy feliz de todo eso”.

Ibai: “¿Crees que el Among Us te ha ayudado a ser el mejor portero del mundo?”

Courtois: “Claro, claro. Esas risas y estar más cerca de la gente en España que quizá no me conocía tanto yo creo que me han apreciado más”.

