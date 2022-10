Sevilla vs Valencia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 LaLiga 2022-2023

Liga Española 2022-2023

Se abren las emociones de la jornada 10 de LaLiga 2022-2023 este martes 18 de octubre con un gran duelo donde el Sevilla buscará aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los aleje de la zona baja, pero recibirán a un Valencia que saldrá decidido a sumar en su visita al Sánchez-Pizjuán.

Hora y Canal Sevilla vs Valencia

Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla, España

Hora: 7:00 pm de España. 11:00 am de Centroamérica. 12:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Bolivia y Venezuela. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica.

Sevilla vs Valencia en VIVO

El cuadro del Sevilla ha tenido una campaña decepcionante hasta ahora, ya que después de 9 jornadas apenas han sumado par de victorias, 3 empates y 4 derrotas, por lo que esperan mejorar las cosas rumbo a la pausa por el Mundial 2022.

Los Nervionenses vienen de un valioso triunfo en la jornada pasada cuando visitaron al Mallorca logrando superarlos con solitaria anotación de Nemanja Gudelj, aunque sin jugar bien.

Por su parte, el Valencia ha tenido un torneo irregular intentando pelear por competencias europeas, aunque saben que queda un largo camino por recorrer. Ellos suman 4 triunfos, par de empates y han perdido en 3 choques.

Los Naranjeros vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron a Elche en un duelo que ganaban 2-1 con doblete de Edinson Cavani, pero los terminaron igualando para el 2-2 final.

Tanto el Sevilla como el Valencia saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Nervionenses en la posición 14 con 9 puntos, mientras que los Naranjeros son séptimos con 14 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Sevilla vs Valencia.

