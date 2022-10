Southampton vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Abrimos las emociones de este domingo 23 de octubre siguiendo con la cabalística jornada 13 de la Premier League 2022-2023, cuando el Southampton busque aprovechar su condición de local para dar la campanada al recibir a un Arsenal que saldrá decidido a mantener su gran paso en su dura visita al St Mary’s Stadium.

Hora y Canal Southampton vs Arsenal

Sede: St Mary’s Stadium, Southampton, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia y Venezuela. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Southampton vs Arsenal en VIVO

El cuadro del Southampton ha tenido una campaña algo irregular, aunque se mantiene lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo. Después de 11 duelos cosechan 3 victorias, 4 empates y han caído en otros 4 duelos, así que en casa intentarán sumar.

The Saints vienen de una gran victoria en la jornada pasada de media semana cuando visitaron al Bournemouth logrando doblegarlos con solitaria anotación de Che Adams.

Por su parte, el Arsenal ha tenido una gran temporada siendo el protagonista del torneo. En su último partido de liga vencieron 0-1 al Leeds para colocarse con 9 victorias y una derrota en 10 choques.

Los Gunners tuvieron actividad a media semana en duelo pendiente de la Europa League donde recibieron al PSV logrando superarlos con solitaria anotación de Granit Xhaka.

Tanto el Southampton como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a The Saints en la catorceava posición con 11 puntos, mientras que los Gunners son líderes con 27 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Southampton vs Arsenal.

Southampton vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Premier League 2022-23

Last modified: octubre 22, 2022

