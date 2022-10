Betis vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Buen partido nos espera este domingo 23 de octubre siguiendo con la jornada 11 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando el Betis busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los meta a la pelea por los primeros puestos, pero recibirán a un Atlético de Madrid que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Benito Villamarín.

Hora y Canal Betis vs Atlético de Madrid

Sede: Estadio Benito Villamarin, Sevilla, España

Hora: 4:15 pm de España. 8:15 am de Centroamérica. 9:15 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:15 am de Bolivia y Venezuela. 11:15 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica.

Betis vs Atlético de Madrid en VIVO

El cuadro del Betis ha tenido una gran temporada siendo uno de los protagonistas, pero si sueñan con llegar a la Champions saben que no hay margen de error y estos duelos son los que deben ganar. Después de 10 jornadas cosechan 6 victorias, par de empates y par de descalabros.

Los Béticos vienen de un agridulce empate en la jornada de media semana cuando visitaron al Cádiz en un choque cerrado donde ninguno se hizo daño para un 0-0, pero sufrieron la expulsión de Sergio Canales que no podrá estar este domingo.

Por su parte, el Atlético de Madrid ha tenido una buena temporada, pero si quieren aspirar al título se han quedado sin margen de error. Ellos suman 6 victorias, 2 empates y otras 2 derrotas.

Los Colchoneros vienen de un amargo empate en la jornada de media semana cuando recibieron al Atlético de Madrid en un choque donde Álvaro Morata parecía darles el triunfo, pero un gol al 90+2 selló el 1-1 final.

Tanto el Betis como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en la pelea por los primeros puestos; en la tabla general encontramos a los Béticos en la quinta posición con 20 puntos, mientras que los Colchoneros marchan cuartos con 20 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Betis vs Atlético de Madrid.

