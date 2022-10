[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Manchester City vs Brighton 3-1 Jornada 13 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

El Manchester City cumplió y derrotó en el Etihad Stadium al Brighton por 3-1 en el partido correspondiente a la jornada 13 de la Premier League 2022-23.

Erling Haaland volvió a ser figura y anotó doblete. Con estos dos tantos, el delantero noruego llegó a 17 goles en 11 partidos que ha jugado en la presente edición de liga inglesa.

El primer tanto llegó al minuto 22’ del primer tiempo después de un pase desde atrás donde el delantero aprovechó y le ganó el duelo al defensor y al guardameta rival para quedar solo frente a la portería y así mandarla al fondo de la red.

El segundo llegaría al 43’ desde los once pasos. El ex Borussia Dortmund lo cobró potente al poste izquierdo del portero quien no pudo hacer nada para evitar que la pelota entrara.

Al 53’ llegaría el tanto del equipo visitante con un tanto de Leandro Trossard después de un error en salida del City y con un derechazo desde el borde del área vencería a Ederson.

Y al 75’ Kevin De Bruyne pondría el definitivo después de un pase de Bernardo Silva que le quedaría al belga quien con un derechazo de media distancia la metería cerca al poste derecho del guardameta. GOLAZO.

Buena victoria para el Manchester City que se afianza en la segunda posición de la tabla con 26 puntos. A uno del Arsenal que cuenta con un partido menos.

