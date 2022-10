Inter vs Viktoria Plzen EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Champions League 2022-23

Champions League 2022-2023

Abrimos las emociones de este miércoles 26 de octubre siguiendo con la jornada 5 de la fase de grupos de la Champions League 2022-2023, cuando el Inter de Milán busque imponer su jerarquía y su condición de local para perfilar su boleto a la fase final, pero no deberán confiarse de un Viktoria Plzen que saldrá decidido a dar la campanada en su dura visita al Giuseppe Meazza.

Hora y Canal Inter vs Viktoria Plzen

Sede: Estadio Giuseppe Meazza, Milán, Italia

Hora: 6:45 pm de Italia. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TNT en México. ESPN en Sudamérica y Centroamérica.

Streaming: HBOMax en México. Star+ en Sudamérica. Vix en Estados Unidos.

Inter vs Viktoria Plzen en VIVO

El cuadro del Inter de Milán ha tenido una campaña algo irregular en la Serie A donde marchan séptimos, aunque suman ya 3 triunfos consecutivos. El pasado sábado visitaron a la Fiorentina logrando un milagroso triunfo 3-4 con doblete de Lautaro Martínez y anotación de Henrij Mjitaryán.

El Inter ha tenido un buen papel en esta Champions sumando 2 victorias, un empate y una sola derrota. En la jornada pasada lograron un agridulce empate 3-3 en su visita al Barcelona.

Por su parte, el Viktoria Plzen está dominando la liga de la República Checa donde es líder en solitario. El pasado sábado recibieron al Baník logrando superarlos 3-1 con goles de Lukas Kalvach, Jan Kliment y Jhon Mosquera.

Los Checos han tenido una actuación complicada en esta Champions donde han perdido los 4 partidos que han disputado. En la jornada pasada cayeron en casa 2-4 ante el Bayern Múnich.

Tanto el Inter como el Viktoria Plzen saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita seguir vivos en sus respectivas luchas, aunque la realidad es que el Internazionale es claro favorito, no pueden fallar si quieren llegar a la fase final, sería una sorpresa si no pueden ganar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Inter vs Viktoria Plzen.

Inter vs Viktoria Plzen EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Champions League 2022-23

