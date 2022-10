Leicester vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Se abren las emociones de este sábado 29 de octubre en la jornada 14 de la Premier League 2022-2023, cuando el Leicester busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les de un respiro en su lucha por salir de la parte baja de la tabla, pero tendrán que recibir al Manchester City que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al King Power Stadium.

Hora y Canal Leicester vs Manchester City

Sede: King Power Stadium, Leicester, Inglaterra

Hora: 12:30 pm de Reino Unido. 5:30 am de Centroamérica. 6:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:30 am de Bolivia y Venezuela. 8:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. Paramount+ en México. DirecTV Sports en Sudamérica.

Leicester vs Manchester City en VIVO

El cuadro del Leicester ha tenido una campaña muy complicada peleando en la parte baja de la tabla, pero han venido mejorando con par de triunfos seguidos y una sola derrota en 5 sus últimos 5 duelos. Después de 12 fechas suman 3 victorias, par de empates y han caído en 7 choques.

Los Foxes vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando visitaron a los Wolves logrando superarlos 0-4 con goles de Youri Tielemens, Harvey Barnes, James Maddison y Jamie Vardy.

Por su parte, el Manchester City ha tenido un buen torneo manteniéndose en la lucha por la cima. En la jornada pasada doblegaron 3-1 al Brighton, con doblete de Erling Haaland, para colocarse con 8 victorias, 2 empates y una derrota.

Los Citizens tuvieron actividad a media semana en la Champions League donde visitaron al Borussia Dortmund siendo incapaces de anotar para un 0-0 final.

Tanto el Leicester como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Foxes en la posición 17 con 11 puntos, mientras que los Citizens son sublíderes con 26 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Leicester vs Manchester City.

