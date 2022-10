Serie A

Buen partido tendremos este sábado 29 de octubre en la jornada 12 de la Serie A 2022-2023, cuando el Napoli busque seguir con su increíble paso que los consolide en la cima de la tabla, pero tendrán que recibir a un Sassuolo que intentará dar la sorpresa y salir con vida del Diego Maradona.

Hora y Canal Napoli vs Sassuolo

Sede: Estadio Diego Maradona, Nápoles, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Napoli vs Sassuolo en VIVO

El cuadro del Napoli está viviendo un gran momento y una muestra clara fue la victoria de la jornada pasada 0-1 en su visita a la Roma con solitaria anotación de Victor Osimhen, eso los dejó con 9 victorias y 2 empates en 11 jornadas.

Gli Azzurri tuvo actividad a media semana en la Champions League donde recibieron al Rangers logrando vencerlos 3-0 con doblete de Giovanni Simeone y uno más de Leo Skiri.

Por su parte, el Sassuolo ha tenido una temporada irregular peleando en media tabla. Después de 11 fechas cosechan 4 triunfos, 3 empates y han perdido en 4 choques.

Neroverdi viene de un a gran victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Hellas Verona logrando superarlos 2-1 con goles de Armand Laurienté y Davide Frattesi.

Tanto el Napoli como el Sassuolo saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos al Gli Azzurri como líder con 29 puntos, mientras que el Neroverdi es noveno con 15 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Sassuolo.

Napoli vs Sassuolo EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Serie A 2022-2023

Last modified: octubre 28, 2022

Etiquetas: Canal Napoli vs Sassuolo