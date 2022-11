El Cholo Simeone quiere continuar dirigiendo al Atlético de Madrid

Noticias

Después de haber quedado eliminado en Champions y tras el rendimiento que se está teniendo en LaLiga, el futuro de Diego ‘El Cholo’ Simeone empezó a ser cuestionado y se habló de una posible salida del Atlético de Madrid.

Antes de que su equipo enfrente al Porto en el partido correspondiente a la jornada 6 de la fase de grupos de la Champions, el entrenador argentino atendió a los medios de comunicación y dejó en claro que su ilusión es seguir dirigiendo desde el banquillo ‘Colchonero‘.

«Lo importante es estar preparado para lo que nos toque en cualquier momento. Mi ilusión es seguir estando en el club trabajando y volver a estar en la Champions la temporada que viene, porque es lo que trazamos como objetivo siempre, desde que empezamos. No hay que alejarse de lo que siempre hemos buscado, el partido a partido. Necesitamos vivir el día a día, el partido a partido, y queda mucho para eso«, dijo El Cholo.

Sobre la posibilidad de disputar la Europa League: «A mí me enseñaron desde chico a competir siempre. Y ahora nos toca una realidad, que nos espera la oportunidad y la posibilidad de llegar a la Europa League si las cosas las hacemos bien. Hay que prepararse, estar fuerte, visualizarlo y quererlo. Iremos a buscar el partido con las armas que tenemos, con la búsqueda que siempre intentamos hacer y sabiendo que en este caso nos hemos quedado fuera de la Champions y está la posibilidad de jugar la Europa League«.

Sobre la situación en LaLiga: «Si me guío por esto que comentas, allá por el cuarto año decíamos lo mismo, por el sexto volvíamos a repetirlo, cuando entramos en la pandemia estábamos sextos a once puntos de llegar a un lugar que era dificilísimo y lo logramos; vino la temporada siguiente, donde parecía que no podíamos ganar la Liga, que nos caíamos, y conseguimos ganarla…«.

