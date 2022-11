«No sé si he sido justo, pero he sido sincero y honrado con Piqué»: Xavi

Liga Española 2022-2023

Este viernes, Xavi Hernández, DT del Barcelona, antendió a los medios medios de comunicación antes del partido de su equipo ante el Almería en el Camp Nou. En uno de los temas, el español se refirió a el retiro de Gerard Piqué.

«No sé si he sido justo o no, pero he sido sincero y honrado. Gerard Piqué ha sido un ejemplo para el equipo, para los jóvenes, el cuerpo técnico… Fui honesto con él y ahora las circunstancias han marcado que haya puesto punto y final», comentó Xavi.

Xavi cree con la situación que ha vivido el defensor puede que haya influido la decisión: «Seguramente he tenido un peso importante en su decisión. He mirado por el bien del club y la institución. Debo elegir, no es fácil, a veces es desagradable, por eso a veces he decidido poner a otro. Debo mirar lo mejor para el Barcelona».

«Tuvimos una conversación en verano, le comuniqué mis intenciones. Fue uno de los días más difíciles de mi carrera como entrenador, fue mi compañero. A todos nos ha pasado, cuando llega un momento en el que no te sientes tan útil, no es fácil de gestionar», siguió diciendo.

La decisión de Piqué es la correcta: «Las cirscunstancias adversas han hecho que haya decidido dejarlo. Yo pasé por una situación parecida y es normal dar un paso al lado. Tenía contrato y decidir dejarlo es un gesto de grandeza. Es una leyenda del club y merece que se le reconozca así».

El entrenador también se refirió al partido de este sábado que será la despedida del defensor: «Su despedida es una motivación extra. Esperamos regalarle los tres puntos a Piqué, que le aplaudan, que coreen su nombre. Que sea un grandía para el Barça y, sobre todo, para el jugador. Para mí es uno de los grandes de la historia, de los mejores centrales que he visto nunca».

