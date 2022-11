Atalanta vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Serie A 2022-2023

Serie A

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 5 de noviembre en la jornada 13 de la Serie A 2022-2023 de Italia, cuando el Atalanta busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los vuelva a meter a la pelea por la cima, pero tendrán que recibir al Napoli que saldrá a imponer su jerarquía y dar un gran paso rumbo al título en su visita al Gewiss Stadium.

Hora y Canal Atalanta vs Napoli

Sede: Atleti Azzurri d’Italia, Bérgamo, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Atalanta vs Napoli en VIVO

El cuadro del Atalanta ha tenido una gran temporada siendo uno de los protagonistas, pero si quieren pelear por la cima saben que no hay margen de error y menos en casa. Después de 12 jornadas suman 8 victorias, 3 empates y han caído en una sola ocasión.

La Dea viene de una gran victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Empoli logrando superarlos 0-2 con anotación de Hans Hateboer y Ademola Lookman.

Por su parte, el Napoli está marcando el ritmo de la competencia y una muestra fue el triunfo de la jornada pasada goleando 4-0 al Sassuolo, con hat-trick de Victor Osimhen, para colocarse con 10 victorias y 2 empates en 12 juegos.

Gli Azzurri tuvo actividad a media semana en la Champions League donde visitaron al Liverpool sufriendo una amarga derrota 2-0 con goles en los últimos minutos, pero eso no impidió que terminen como líderes del sector.

Tanto el Atalanta como el Napoli saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria que les permita pelear en la pelea por los primeros puestos; en la tabla general encontramos a La Dea como sublíder con 27 puntos, justo debajo del Gli Azzurri que marcha con 32 unidades en la cima de la Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atalanta vs Napoli.

