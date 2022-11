Atlético de Madrid vs Espanyol EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Seguimos con las emociones de la jornada 13 de LaLiga 2022-2023 en España este domingo 6 de noviembre, cuando el Atlético de Madrid busque aprovechar su condición de local para tomar un respiro tras el momento complicado que viven, pero recibirán a un Espanyol que saldrá decidido a salir con puntos de su visita al Metropolitano.

Sede: Estadio Metropolitano, Madrid, España

Hora: 2:00 pm de España. 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: DAZN en España. ESPN en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

El cuadro del Atlético de Madrid está teniendo una temporada complicada y una prueba fue su increíble derrota de la jornada pasada siendo superados 3-2 por el Cádiz, eso los dejó con 7 victorias, par de empates y han caído en 3 choques.

Los Colchoneros vienen de un durisimo golpe a media semana en la Champions League donde cayeron derrotados 2-1 ante el Porto para quedar eliminados de todas las competencias europeas, lo que significa un gran fracaso para ellos.

Por su parte, el Espanyol está teniendo una temporada irregular peleando en la parte baja de la tabla, pero fuera de la zona de descenso que es su objetivo principal. En 12 juegos suman 2 victoria, 5 empates y 5 descalabros.

Los Periquitos vienen de un buen empate en la jornada pasada cuando visitaron al Mallorca en un duelo en el que se fueron abajo a los 48 minutos, pero con gol de José Lazo al 70 firmaron el 1-1 final.

Tanto el Atlético de Madrid como el Espanyol saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos rumbo a la pausa por el Mundial 2022; en la tabla general encontramos a los Colchoneros en la tercera posición con 23 puntos, mientras que los Periquitos son quinceavos con 11 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atlético de Madrid vs Espanyol.

