Chelsea vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Premier League 2022-23

Se abren las emociones de este domingo 6 de octubre siguiendo con la jornada 15 de la Premier League 2022-2023, cuando el Chelsea busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los meta a los primeros puestos, pero recibirán a un Arsenal que saldrá decidido a consolidarse en la cima, en su dura visita a Stamford Bridge.

Hora y Canal Chelsea vs Arsenal

Sede: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

Hora: 12:00 pm de Reino Unido. 6:00 am de México y Centroamérica. 7:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:00 am de Bolivia y Venezuela. 9:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Chelsea vs Arsenal en VIVO

El cuadro del Chelsea ha tenido una temporada algo irregular en la Premier League viniendo a menos en las últimas 3 jornadas, una prueba fue su durísima derrota de la jornada pasada siendo aplastados 4-1 por el Brighton, eso los dejó con 6 victorias, 3 empates y 3 descalabros.

Los Blues tuvieron actividad a media semana en la Champions League donde recibieron al Dinamo Zagreb logrando superarlos 2-1 con goles de Raheem Sterling y Denis Zakaria, para avanzar como líder del sector.

Por su parte, el Arsenal ha tenido una gran temporada siendo el protagonista del campeonato. En la jornada pasada golearon 5-0 al Nottingham Forest con doblete de Reiss Nelson, eso los dejó con 10 victorias, un empate y una derrota.

Los Gunners tuvieron actividad a media semana en la Europa League logrando vencer al Zúrich con solitaria anotación de Kieran Tierney, eso los dejó como líderes del sector.

Tanto el Chelsea como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un golpe de autoridad en la pelea por los primeros puestos a unos días de la pausa por el Mundial 2022; en la tabla general encontramos a los Blues en la sexta posición con 21 puntos, mientras que los Gunners son líderes con 31 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Arsenal.

