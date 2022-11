Roma vs Lazio EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Serie A 2022-2023

Serie A

Partido sumamente atractivo tendremos este domingo 6 de noviembre siguiendo con la jornada 13 de la Serie A 2022-2023 de Italia, cuando la Roma busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos, pero tendrán que recibir a la Lazio que saldrá a llevarse el botín completo en la cancha del Stadio Olimpico.

Hora y Canal Roma vs Lazio

Sede: Stadio Olimpico, Roma, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Roma vs Lazio en VIVO

El cuadro de la Roma ha tenido una buena temporada peleando en los primeros puestos. En la jornada pasada lograron vencer 1-3 al Hellas Verona para colocarse con 8 victorias, un empate y 3 derrotas, pero no hay margen de error en la lucha por lo más alto.

La Loba tuvo actividad a media semana en la Europa League donde vencieron 3-1 a Ludogorets con doblete de Lorenzo Pellegrini y uno más de Nicolo Zaniolo, para lograr clasificar a la fase final en la segunda posición.

Por su parte, la Lazio también ha tenido un buen torneo, pero vienen de un durísimo golpe en la jornada pasada cayendo en casa 1-3 ante el Salernitana, eso los dejó con 7 victorias, 3 empates y han perdido en un par de ocasiones.

Las Águilas también tuvieron acción a media semana en la Europa League donde sufrieron una amarga derrota 1-0 ante el Feyenoord para quedar en la tercera posición que los mandó a la Conference League.

Tanto la Roma como la Lazio saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tiene la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad ahora que nos acercamos a la pausa por el Mundial 2022; en la tabla general encontramos a La Loba en la cuarta posición con 25 puntos, mientras que las Águilas son quintos con 24 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Roma vs Lazio.

