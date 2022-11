Tottenham vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 6 de noviembre siguiendo con la jornada 15 de la Premier League 2022-2023, cuando el Tottenham busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita seguir en la pelea por los primeros puestos, pero recibirán a un Liverpool urgido de sumar el botín completo en su visita al Tottenham Hotspur Stadium.

Hora y Canal Tottenham vs Liverpool

Sede: Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Tottenham vs Liverpool en VIVO

El cuadro del Tottenham ha cumplido con una buena temporada, pero si quieren seguir luchando en los primeros puestos no pueden fallar en casa. En la jornada pasada vencieron 2-3 al Bournemouth para colocarse con 8 victorias, 2 empates y han caído en 3 ocasiones.

Los Spurs tuvieron actividad a media semana en la Champions League donde visitaron al Marsella en un duelo que ganaron de último minuto 1-2 con gol de Pierre-Emile Hojbjerg al 90+5 para clasificar como líder del sector.

Por su parte, el Liverpool está viviendo momentos críticos y una prueba fue la derrota de la jornada pasada en casa 1-2 ante el Leeds United, eso los dejó con 3 victorias, 3 empates y han perdido en 6 choques.

Los Reds vienen de una gran victoria a media semana en la Champions League donde recibieron al Napoli logrando doblegarlos 2-0 con goles de Mohamed Salah y Darwin Núñez.

Tanto el Tottenham como el Liverpool saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos rumbo a la pausa por el Mundial 2022; en la tabla general encontramos a los Spurs en la tercera posición con 26 puntos, mientras los Reds son novenos con 16 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Tottenham vs Liverpool.

