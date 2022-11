[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Aston Villa vs Manchester United 3-1 Jornada 15 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Con Cristiano Ronaldo como titular, el Manchester United sumó una amarga derrota 3-1 en su visita al Aston Villa por la jornada 15 de la Premier League 2022-2023 en el Villa Park.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para el Aston Villa ya que apenas a los 7 minutos Leon Bailey anotaba el 1-0, 4 minutos después Lucas Digne apareció para aumentar la ventaja, el Manchester United se veía golpeado intentando responder sin mucha idea, sin embargo justo antes de irnos al descanso un autogol de Jacob Ramsey los metía a la pelea. Para el segundo tiempo, apenas corrían 4 minutos cuando el mismo Ramsey tomó revancha anotando el 3-1 para el Aston Villa, no hubo mucho más que contar, el Manchester United adelantaba lineas buscando acercarse, pero no tenían ideas al frente sumando la derrota.

Con esta victoria el Aston Villa arribó a 15 puntos en la catorceava posición, mientras Manchester United se estancó en 23 unidades en el quinto puesto de la Liga Premier. Estos dos equipos se volverán a enfrentar el jueves en Old Trafford por la Copa de la Liga. Aston Villa 3-1 Manchester United.

Etiquetas: Aston Villa