Written by: junio 9, 2026 Amistosos

Portugal vs Nigeria EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Portugal vs Nigeria

¿El último ensayo general de la Portugal de Cristiano Ronaldo o el orgullo de las Súper Águilas de Nigeria? ¡La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 entra en su etapa de cierre definitivo y este miércoles la escuadra lusitana disputa su último partido de preparación antes de abordar el avión rumbo a la gran cita veraniega. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El conjunto de Roberto Martínez salta al terreno de juego con la obligación de pulir los hilos finales de su funcionamiento, mientras que los africanos quieren demostrar que su ausencia del torneo es solo un accidente.

Portugal llega a este compromiso con los reflectores del planeta encima y con la tremenda motivación de construir el escenario ideal para lo que será el último baile mundialista de su histórico capitán y leyenda, Cristiano Ronaldo.

Tras haber solventado con autoridad su pasado encuentro amistoso al vencer 2-1 a Chile gracias a las anotaciones de Gonçalo Guedes y Bruno Fernandes, los dirigidos por el estratega español Roberto Martínez ponen fin a los experimentos tácticos. 

Martínez sabe perfectamente que la riqueza técnica y la profundidad de su plantilla los coloca en la lista de los máximos favoritos al título. 

Pero cuidado, que Nigeria llega con el corazón roto al haberse quedado fuera de la fiesta mundialista tras caer de forma dramática en la tanda de penales de la repesca africana, lo que privará a la afición de ver a figuras de la talla de Victor Osimhen en el torneo veraniego. 

Sin embargo, lejos de caerse anímicamente, el cuadro dirigido por Éric Chelle pasa por un momento futbolístico formidable, acumulando una racha invicta de seis partidos consecutivos en todas las competencias y viniendo de rescatar un vibrante empate a dos goles frente a Polonia hace unos días. 

Los pronósticos esperan un partido sumamente dinámico, abierto y con opciones claras en ambas porterías debido al volumen ofensivo de los dos planteles, proyectando que a pesar de las múltiples modificaciones que realice Roberto Martínez a lo largo del segundo tiempo para dosificar el desgaste físico, la enorme jerarquía individual y el peso específico de las individualidades de Portugal terminen abriendo el cerrojo para sellar una victoria muy trabajada en el marcador final. 

Nuestro pronóstico: Victoria de Portugal 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , , Last modified: junio 9, 2026
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