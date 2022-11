¿Cuándo es la Inauguración del Mundial 2022? Qatar vs Ecuador Fecha, Horario y Canales EN VIVO

Mundial 2022

Estamos ya a nada de iniciar el Mundial 2022, sin embargo todavía hay muchos aficionados que no saben que día será la inauguración del magno evento y aquí en FulBox.Com les traemos todo lo que necesita saber.

¿Cuándo es la Inauguración del Mundial 2022?

La Inauguración del Mundial 2022 será el domingo 20 de noviembre con el partido entre Qatar vs Ecuador en el Estadio Al Khor que tiene preparado un gran evento previo al partido con varios artistas invitados y finalmente concluir con el partido que el país árabe ha esperado por 12 años.

¿A qué hora será la Inauguración del Mundial 2022?

El partido entre Qatar vs Ecuador está programado para iniciar a las 7:00 pm de Doha (8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos), mientras que el evento previo será una hora antes. Aquí les dejamos otros horarios para disfrutar de la Inauguración del Mundial:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:00 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:00 am

Bolivia y Venezuela: 12:00 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 1:00 pm

¿En qué canal van a pasar la Inauguración del Mundial 2022?

La transmisión del partido inaugural de la Copa del Mundo Qatar 2022 será por distintas cadenas locales que tienen los derechos y aquí les dejamos algunos canales y países donde podrán verlo.

México: Las Estrellas y Azteca 7

Estados Unidos: Telemundo

Argentina: TV Pública y TyC Sports

Ecuador: ElCanaldelFutbol

Colombia: Gol Caracol

El Salvador: Tigo Sports

Honduras: TVC

Costa Rica: Repretel y Teletica

España: RTV y TVE

México y Centroamérica: SKY Sports

Sudamérica: DirecTV Sports

Así que esta todo listo para disfrutar de este gran evento que paralizará al mundo del fútbol, recuerden seguir en FulBox en todas sus redes sociales para no perderse de la cobertura directo desde Doha, Qatar.

Last modified: noviembre 8, 2022

