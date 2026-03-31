Written by: marzo 31, 2026 Amistosos

Países Bajos vs Ecuador EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Países Bajos vs Ecuador

¡Duelo de potencias y última llamada para el Mundial! Este martes, Países Bajos y Ecuador se ven las caras en un amistoso que tiene todo el morbo de una fase de eliminación directa y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas selecciones están en la recta final de su preparación para sus respectivos debuts en la Copa del Mundo, por lo que el margen de error se ha reducido.

La ‘Naranja Mecánica‘ llega encendida tras pegarle a la Noruega de Haaland, demostrando que su maquinaria está aceitada y lista para debutar ante Japón el próximo 14 de junio.

Para Ronald Koeman, este partido no es para experimentar, es para confirmar quién tiene el carácter de ser titular en la Copa del Mundo.

Enfrente está la selección de Ecuador. ‘La Tri’ viene de un empate muy serio ante Marruecos, confirmando que son un equipo rocoso, difícil de batir y con una identidad clarísima bajo el mando de Beccacece. Con el debut ante Costa de Marfil en el horizonte, los ecuatorianos saben que hoy es el día para despejar cualquier duda en el ataque.

¿Podrá la jerarquía europea imponerse o el ímpetu sudamericano asaltará el marcador?

Nuestro pronóstico: Será un duelo de alta intensidad técnica. Gana Países Bajos 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

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