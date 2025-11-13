Ecuador vs Canadá EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Noviembre 2025

Amistosos

¡EMPATE QUE DEJA DUDAS! 🇨🇦🤝🇪🇨



⚽️ Ecuador y Canadá empataron en el estadio BMO Field de Toronto, en el primer amistoso de la Fecha FIFA de noviembre. A pesar de la expulsión temprana de un jugador canadiense, la Tri no logró generar acciones claras para romper el cero.



🔜 El… pic.twitter.com/oPQDCbKjIK — La Red Ecuador (@LaRed_Ecuador) November 14, 2025

La selección de Canadá recibirá a Ecuador este jueves en el BMO Field de Toronto, en lo que será su cuarto enfrentamiento histórico. Ambos equipos llegan en buen momento y buscarán mantener su racha positiva en un duelo amistoso con aroma a Copa del Mundo.

Previa del partido

El conjunto canadiense, dirigido por Jesse Marsch, ha mostrado una clara evolución tras un inicio complicado en 2025, cuando cayó 2-0 ante México. Desde entonces, los Canucks solo han sufrido una derrota en tiempo reglamentario en sus últimos 11 partidos oficiales —un 1-0 ante Australia—, consolidando una defensa sólida que ha recibido un gol o menos en nueve encuentros consecutivos y ha dejado su portería en cero en tres de los últimos cuatro.

Canadá, además, mantiene un invicto de cuatro partidos en Toronto, donde recientemente empató 0-0 con Costa de Marfil y superó 4-2 a Ucrania en el torneo Canadian Shield. Los norteamericanos no conocen la derrota en sus últimos 15 encuentros cuando marcan primero, aunque no logran remontar un partido tras encajar el primer gol desde 2022.

Enfrente estará Ecuador, una selección en plena madurez futbolística bajo el mando de Sebastián Beccacece. La Tricolor llega clasificada para la próxima Copa del Mundo y presume una impresionante racha de 13 partidos invictos en todas las competiciones. Su última caída fue ante Brasil (1-0) en septiembre de 2024.

A pesar de su solidez defensiva —solo han recibido más de un gol en un partido desde la Copa América 2024—, el conjunto sudamericano ha tenido dificultades para definir: solo ha ganado uno de sus últimos siete encuentros, un histórico 1-0 ante Argentina, actual campeona del mundo.

Datos y contexto

Canadá no contará con su capitán Alphonso Davies, aún en recuperación de su lesión de ligamento cruzado anterior con el Bayern Múnich. En su lugar, Kamal Miller podría alcanzar los 50 partidos internacionales, mientras que Cyle Larin está a dos apariciones de igualar a Julian de Guzmán como segundo jugador con más presencias en la historia de los Rouges.

En el arco, Dayne St. Clair viene de brillar en la MLS al mantener su portería a cero ante el Seattle Sounders. Por parte de Ecuador, Piero Hincapié podría llegar a los 50 partidos con la selección, y Jordy Alcívar buscará repetir tras anotar su primer gol internacional frente a México.

Historial y pronóstico

Los antecedentes favorecen a los norteamericanos: Canadá nunca ha perdido ante Ecuador, destacando el empate 2-2 logrado en el mismo BMO Field en 2011. Sin embargo, el conjunto sudamericano llega con mayor equilibrio y una defensa casi infranqueable.

Pronóstico: Canadá 0-0 Ecuador

Un duelo cerrado entre dos selecciones que priorizan el orden táctico y el control del ritmo de juego, donde las defensas podrían volver a imponerse a los ataques.

Last modified: noviembre 13, 2025