México vs Ecuador EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Octubre 2025

Amistosos

La Selección Mexicana vuelve a la acción este martes 14 de octubre para enfrentarse a Ecuador en un atractivo amistoso internacional que se disputará en el Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco.

Ambos equipos llegan con la mente puesta en su preparación rumbo al Mundial 2026, aunque atraviesan momentos muy distintos.

México busca recuperar la confianza tras la goleada ante Colombia

El combinado dirigido por Javier Aguirre llega golpeado luego de la dura derrota 4-0 frente a Colombia el pasado sábado, un resultado que frenó la buena racha que venía mostrando el Tri en los últimos meses.

México ha encajado seis goles en sus dos últimos encuentros, una cifra preocupante para un equipo que había mostrado solidez defensiva. Ahora intentará evitar dos derrotas consecutivas por primera vez desde junio del año pasado.

A pesar de ello, el Tri mantiene una racha positiva de solo una derrota en sus últimos 10 partidos, aunque suma tres encuentros sin ganar. Las lesiones complican el panorama: Raúl Jiménez, Henry Martín y Ángel Sepúlveda están fuera, dejando toda la responsabilidad ofensiva en Santiago Giménez.

Ecuador, sólido e invicto en 2025

Por su parte, Ecuador vive un gran momento bajo la dirección de Sebastián Beccacece. La Tricolor acumula 12 partidos invictos, aunque solo ha ganado dos de sus siete juegos este año. Su fortaleza radica en la defensa: ha mantenido cinco porterías imbatidas en los últimos seis duelos y no recibe más de un gol desde hace 16 partidos.

Sin embargo, llega sin su figura Moisés Caicedo, lesionado con el Chelsea. Aun así, nombres como Enner Valencia y Pervis Estupiñán lideran a un equipo confiado y con gran disciplina táctica.

Pronóstico México vs Ecuador

Con ambos equipos priorizando la solidez defensiva y cuidando a sus figuras, se espera un encuentro parejo y sin demasiados riesgos.

Pronóstico final: México 0-0 Ecuador.

Last modified: octubre 14, 2025