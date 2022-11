Amistosos

Gran partido tendremos este jueves 10 de noviembre con otro amistoso internacional rumbo al Mundial 2022, cuando Irán se despida de su afición con la misión de llevarse un triunfo claro al recibir a Nicaragua que tendrá está gran oportunidad y querrá hacer un papel digno en su visita al Azadia Soccer Field.

Hora y Canal Irán vs Nicaragua

Sede: Estadio Azadi​, Teherán, Irán

Hora: 10:00 am de México y Nicaragua. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos. 4:00 pm de Reino Unido.

Canal: Por confirmar

Irán vs Nicaragua en VIVO

La selección de Irán se está preparando con todo para su debut en el Mundial 2022 el próximo lunes 21 de noviembre ante Inglaterra, posteriormente se medirá a Gales y cerrará ante Estados Unidos, por lo que partirá como el más débil, así que debe llegar a punto para ser competitivos.

Los Príncipes de Persia tuvieron actividad por última vez el pasado 27 de septiembre empatando 1-1 ante Senegal, unos días antes habían vencido a Uruguay, por lo que están motivados intentando seguir con su buena inercia.

Por su parte, Nicaragua ha crecido mucho en el área de la CONCACAF, pero sigue sin poder dar el paso definitivo para poder competir de buena manera, por lo que deben aprovechar este tipo de amistosos para seguir mejorando.

Los Pinoleros se medirán a El Salvador el próximo miércoles y ante Guatemala el sábado 19 de noviembre cerrando su concentración.

Tanto Irán como Nicaragua saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones querrán hacer un buen papel, aunque en circunstancias muy distintas ya que los Príncipes Persas son amplios favoritos y los obligados al estar en casa y ser los que se preparan para el Mundial, mientras que los Pinoleros únicamente buscarán hacer un duelo digno. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Irán vs Nicaragua.

Irán vs Nicaragua EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2022

Last modified: noviembre 9, 2022

Etiquetas: Amistoso Internacional