Venezuela vs Nicaragua EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Béisbol

¡La Vinotinto busca dar el zarpazo final! Este lunes, el LoanDepot Park de Miami recibe el duelo entre Venezuela y Nicaragua por el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Los venezolanos llegan descansados, con marca perfecta y el ‘Arepa Power’ a todo lo que da, mientras que la tropa pinolera sale al diamante a jugarse el honor en su último compromiso del certamen.

Venezuela ha sido una aplanadora, con triunfos contundentes sobre Países Bajos e Israel. Tras un día de descanso, mandan a la loma a Yoendrys Gómez para intentar amarrar su clasificación perfecta. Por su parte, Nicaragua ha tenido un torneo de pesadilla con tres derrotas consecutivas, pero buscarán en el brazo de Danilo Bermúdez esa victoria de la dignidad para despedirse con la frente en alto de Miami.

¿Podrá Nicaragua dar la campanada del torneo o Venezuela confirmará que es el rival a vencer en el grupo?

Mi pronóstico: El descanso y la profundidad del róster venezolano pesarán demasiado. Gana Venezuela 8-2. ¿Ustedes qué dicen? ¡Los leo en los comentarios!»

Last modified: marzo 9, 2026