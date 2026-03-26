Rusia vs Nicaragua EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Amistosos

¡Nicaragua ante el partido de su vida en suelo ruso! Este viernes, la ‘Azul y Blanco’ se enfrenta a un desafío de élite cuando visite a la Selección de Rusia en el Krasnodar Stadium y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Es el debut de Ramón Otoniel Olivas como técnico interino y no pudo tener un escenario más imponente para mostrar de qué está hecho el fútbol nicaragüense.

Rusia no saldrá a pasear: han convocado a sus máximas figuras europeas. Desde el arco con Matvey Safonov del PSG, hasta la magia de Aleksandr Golovin del Mónaco. Además, ojo con los jóvenes Aleksey Batrakov y Matvey Kislyak, futbolistas que valen más de 20 millones de euros y que representan el presente y futuro del gigante euroasiático.

Para Nicaragua, este partido es mucho más que un resultado; es la vitrina perfecta para que sus jugadores demuestren que tienen el nivel para competir en el extranjero.

¿Podrá la garra pinolera dar la sorpresa o el poderío ruso se impondrá en casa?

Nuestro pronóstico: Rusia tiene una pegada brutal, pero Nicaragua jugará el partido con el alma. Ganan los Rusos 3-0. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: marzo 26, 2026