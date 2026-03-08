Nicaragua vs Israel EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Béisbol

¡Duelo de supervivencia en Miami! Este domingo, el LoanDepot Park recibe un choque donde se juega mucho más que el orgullo: Nicaragua frente a Israel. Ambas novenas llegan con la espalda contra la pared tras un inicio complicado, y saben que una derrota hoy no solo complica el torneo actual, sino que podría obligarlos a jugar la clasificación para el próximo Clásico Mundial.

Nicaragua busca sacudirse el trago amargo tras estar a un solo out de vencer a los Países Bajos el día de ayer. Con la misión de asegurar su boleto directo para el 2029, la tropa pinolera saldrá con todo para conseguir ese primer triunfo que les dé tranquilidad. Por su parte, Israel viene de una dura derrota ante Venezuela y sabe que su pitcheo, comandado hoy por Rob Kaminsky, debe estar impecable si quieren frenar la garra nicaragüense.

Es un duelo de mucha tensión donde el que cometa menos errores se llevará la gloria. Mi pronóstico: Nicaragua saca la casta y se lleva la victoria 6-4. ¿Ustedes qué dicen? ¿La victoria se va para Centroamérica o Israel da la sorpresa? ¡Los leo!

