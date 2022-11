¿Qué partidos Mundial 2022 van a pasar por TV Abierta (TUDN y TV Azteca) en México y Cuáles por SKY?

Mundial 2022

Estamos ya a unos días de que arranque el Mundial 2022 y nos estamos preparando para disfrutar del evento más importante a nivel del fútbol, por lo que para la afición mexicana aquí les tendremos la guía de los partidos que estarán transmitiendo por TV Abierta y cuáles serán exclusivos de SKY, también algunos que irán en exclusiva por la aplicación de Vix+.

¿Qué partidos irá por TV Abierta?

Entre los partidos que irán por TV Abierta, que será 32 en total, (Televisa y TV Azteca) está la Inauguración del Mundial 2022 el domingo 20 de noviembre, mientras que también los 3 juegos de México (Polonia, Argentina y Arabia Saudita) irán por TV Abierta. Dentro del Grupo de México también el partido entre Argentina vs Arabia Saudita irá en televisión gratuita. Otros partidos atractivos son el Bélgica vs Canadá, Portugal vs Ghana, Brasil vs Serbia, Holanda vs Ecuador, Inglaterra vs Estados Unidos, España vs Alemania, Portugal vs Uruguay, Irán vs Estados Unidos, Japón vs España y Camerún vs Brasil, entre otros.

¿Qué partidos irán en exclusiva por SKY?

En México, SKY tendrá derechos de transmisión de los 64 partidos del Mundial, pero habrán algunos que irán en exclusiva (24 juegos en exclusiva) por su señal destacando el Senegal vs Países Bajos, Estados Unidos vs Gales, Francia vs Australia, España vs Costa Rica, Polonia vs Arabia Saudita, Francia vs Dinamarca, Brasil vs Suiza, Canadá vs Marruecos, Costa Rica vs Alemania, entre otros.

¿Qué partidos irán en exclusiva por Vix+?

Finalmente, la última opción para disfrutar del Mundial 2022 será por la app de Vix+ que tendrá todos los partidos que se transmitan por TV Abierta, pero también tendrá algunos juegos adicionales (8 juegos) como el Marruecos vs Coracia, Suiza vs Camerún, Gales vs Irán, Japón vs Costa Rica, Polonia vs Argentina, entre otros.

Aquí les dejamos la guía completa de los partidos y los canales y el horario en que podrán disfrutar de los partidos.

Foto: Twitter @Guia_FutbolTV

