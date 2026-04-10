Written by: abril 10, 2026 Mundial Femenil

México vs Islas Vírgenes EN VIVO Hora y Canal Por Internet Eliminatorias CONCACAF W 2026

México vs Islas Vírgenes

¡El Tri Femenil busca la cima en Zacatecas! Este viernes, México recibe a las Islas Vírgenes Estadounidenses en un duelo crucial por las eliminatorias de la Concacaf y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Las Tricolores quieren dar un nuevo paso rumbo a su objetivo y la realidad es que no deberían pasar muchos problemas para sumar los 3 puntos.

Las dirigidas por Pedro López llegan con paso perfecto: dos partidos, dos goleadas y 21 goles a favor. Sin embargo, Puerto Rico lidera el grupo por ahora con un partido más, así que México tiene prohibido fallar si quiere el boleto directo al Campeonato W.

A pesar de las bajas sensibles de ‘La Maga’ Ovalle y Diana Ordóñez por lesión, el plantel cuenta con figuras como Charlyn Corral, Kenti Robles y el regreso de Nicole Pérez para mantener el dominio en el área.

Zacatecas será una fiesta y el objetivo es claro: sumar de a tres y preparar el terreno para el duelo definitivo ante Puerto Rico. 

¿Cuántos goles creen que anote México este viernes?

Nuestro pronóstico: Otra noche de muchos goles para el Tri. Gana México 8-0. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , , Last modified: abril 10, 2026
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