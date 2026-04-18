México vs Puerto Rico EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Campeonato W CONCACAF 2026

Mundial Femenil

🇲🇽✨ EL INFIERNO SE PINTÓ DE VERDE… ¡Y EL MARCADOR TAMBIÉN! 🔥💚

Cerramos el Clasificatorio de Concacaf W con paso perfecto.



¡VAMOOOOOS MÉXICOOOOOO! 🇲🇽🔥@ATTMx#UnEquipoUnSueño | #FechaFIFAAbril | #SeleccionFemenilMayor | #MarcadorFinal pic.twitter.com/OvbDqrNaDZ — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) April 19, 2026

¡México, el Mundial de 2027 empieza en Toluca! Este sábado, la Selección Femenil recibe a Puerto Rico en una auténtica final por el liderato del Grupo A y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El panorama es claro: ambos equipos llegan con paso perfecto y nueve puntos, pero gracias a la impresionante goleada del Tri en su último encuentro el empate les daría el boleto a la segunda ronda.

México tiene una diferencia de +30 goles tras el 9-0 conseguido ante Islas Vírgenes Estadounidenses en la jornada pasada, esa diferencia significa que con sumar, al menos, el empate estarían avanzando a la fase final.

Pedro López sabe que no hay margen de error. Tras quedarse fuera del último Mundial, el Tri tiene la obligación de clasificar al Campeonato W de noviembre, donde se repartirán los boletos para Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Del otro lado, Puerto Rico vendrá a morir, pues solo el triunfo les sirve para arrebatar el primer lugar. Pero en el Infierno de Toluca y con la afición volcada, el Tri Femenil busca demostrar que está listo para volver a la élite.

Nuestro pronóstico: México impone condiciones. Gana el Tri 3-1. Cuál es el tuyo?

Last modified: abril 18, 2026