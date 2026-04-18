México vs Puerto Rico EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Campeonato W CONCACAF 2026

Written by: abril 18, 2026 Mundial Femenil

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México vs Puerto Rico

¡México, el Mundial de 2027 empieza en Toluca! Este sábado, la Selección Femenil recibe a Puerto Rico en una auténtica final por el liderato del Grupo A y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El panorama es claro: ambos equipos llegan con paso perfecto y nueve puntos, pero gracias a la impresionante goleada del Tri en su último encuentro el empate les daría el boleto a la segunda ronda.

México tiene una diferencia de +30 goles tras el 9-0 conseguido ante Islas Vírgenes Estadounidenses en la jornada pasada, esa diferencia significa que con sumar, al menos, el empate estarían avanzando a la fase final.

Pedro López sabe que no hay margen de error. Tras quedarse fuera del último Mundial, el Tri tiene la obligación de clasificar al Campeonato W de noviembre, donde se repartirán los boletos para Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Del otro lado, Puerto Rico vendrá a morir, pues solo el triunfo les sirve para arrebatar el primer lugar. Pero en el Infierno de Toluca y con la afición volcada, el Tri Femenil busca demostrar que está listo para volver a la élite. 

Nuestro pronóstico: México impone condiciones. Gana el Tri 3-1. Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: abril 18, 2026
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