México vs Puerto Rico EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Campeonato W CONCACAF 2026

¡México, el Mundial de 2027 empieza en Toluca! Este sábado, la Selección Femenil recibe a Puerto Rico en una auténtica final por el liderato del Grupo A y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.
El panorama es claro: ambos equipos llegan con paso perfecto y nueve puntos, pero gracias a la impresionante goleada del Tri en su último encuentro el empate les daría el boleto a la segunda ronda.
México tiene una diferencia de +30 goles tras el 9-0 conseguido ante Islas Vírgenes Estadounidenses en la jornada pasada, esa diferencia significa que con sumar, al menos, el empate estarían avanzando a la fase final.
Pedro López sabe que no hay margen de error. Tras quedarse fuera del último Mundial, el Tri tiene la obligación de clasificar al Campeonato W de noviembre, donde se repartirán los boletos para Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Del otro lado, Puerto Rico vendrá a morir, pues solo el triunfo les sirve para arrebatar el primer lugar. Pero en el Infierno de Toluca y con la afición volcada, el Tri Femenil busca demostrar que está listo para volver a la élite.
Nuestro pronóstico: México impone condiciones. Gana el Tri 3-1. Cuál es el tuyo?