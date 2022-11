Amistosos

Foto: Twitter @futpicante

México logró un buen triunfo 4-0 sobre Irak en su primero de dos amistosos rumbo a su debut en el Mundial 2022.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para México ya que apenas a los 3 minutos Jesús Gallardo mandó un centro preciso que Alexis Vega no perdonó para el 1-0, al 8 Luis Chávez sacó remate de cabeza que Al-Abbasi salvó en la linea, los Tricolores eran dominadores totalmente de las acciones, pero poco a poco el duelo se trabó en media cancha, no podían generar oportunidades claras ante una Irak parada atrás, así concluyó el primer lapso.

Para el segundo tiempo, apenas iban 3 minutos cuando Uriel Antuna sirvió a Rogelio Funes Mori, que acababa de ingresar, para poner el 2-0, otra vez los Tricolores pasaron a dominar las acciones y al 68 un zapatazo de Jesús Gallardo ponía el 3-0, tras eso no hubo mucho que contar, los mexicanos tenían ya la victoria en la bolsa y sobrellevaban las acciones ante un Irak que poco podía hacer ante un Alfredo Talavera que fue espectador, fue hasta el 90+2 cuando se marcó un penal por una mano inexistente, pero que le permitió a Uriel Antuna firmar el 4-0 final.

La Selección Mexicana cerrará su preparación el próximo miércoles cuando se midan a Suecia ya con plantel completo, mientras que debutarán en el Mundial 2022 el martes 22 de noviembre ante Polonia. México 4-0 Irak.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles México vs Irak 4-0 Amistoso rumbo Mundial 2022

