México vs Australia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

¡TRIUNFO TRICOLOR 🔥🔥🔥!



Solitaria anotación de Johan Vásquez fue suficiente para que México termine venciendo 1-0 a Australia en amistoso rumbo al Mundial 2026.



El próximo jueves la Selección Mexicana cerrará su preparación ante Serbia#México #Australia #FechaFIFA pic.twitter.com/Xuy7JfAadv — Fulbox (@fulboxOficial) May 31, 2026

La cuenta regresiva para el Mundial ya está en marcha y la Mexico continúa afinando detalles de cara a la Copa del Mundo 2026. Este sábado, el equipo dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Australia en el histórico Rose Bowl de Pasadena, en un duelo que promete intensidad, ritmo físico y mucho análisis rumbo al debut mundialista.

El Tri dejó buenas sensaciones tras vencer 2-0 a Ghana en Puebla, pero ahora el nivel de exigencia aumenta considerablemente con la incorporación de las principales figuras mexicanas que militan en Europa.

México ya trabaja con plantel completo

La gran noticia para Javier Aguirre y Rafa Márquez es que ya cuentan con todos sus futbolistas disponibles en la concentración. Jugadores fundamentales como Santiago Giménez, Edson Álvarez, Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa ya entrenan con normalidad y podrían sumar minutos importantes en California.

El objetivo del cuerpo técnico es muy claro: definir la lista final de 26 jugadores que representarán a México en el Mundial 2026 y comenzar a consolidar una idea futbolística clara antes del debut frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca.

El triunfo sobre Ghana permitió recuperar confianza, pero también dejó claro que todavía existen detalles defensivos y de funcionamiento colectivo por corregir.

Ahora, ante una selección mucho más física y agresiva como Australia, el Tri tendrá una prueba muy distinta.

Australia quiere exigir al máximo al Tricolor

La selección australiana llega a Pasadena con la intención de medirse seriamente ante uno de los anfitriones del próximo Mundial. Los Socceroos también afinan su preparación para la Copa del Mundo, donde compartirán grupo con Estados Unidos, Paraguay y Turquía.

Australia sabe perfectamente cómo incomodar a México. En el último enfrentamiento entre ambos, disputado en 2023, el Tri sufrió muchísimo para rescatar un empate 2-2 después de ir abajo en el marcador.

La fortaleza física, el juego aéreo y la presión intensa suelen ser las principales armas del conjunto oceánico, por lo que se espera un partido muy disputado en medio campo.

El Rose Bowl será prácticamente territorio mexicano

Como suele ocurrir en California, la afición mexicana promete convertir el Rose Bowl en una auténtica localía para el Tricolor. El apoyo de miles de aficionados podría convertirse en un factor importante en un duelo donde el aspecto emocional también juega.

Además, México sabe que no puede permitirse bajar el ritmo en esta etapa final de preparación. Cada partido representa una oportunidad clave para convencer a la afición y llegar al Mundial con sensaciones positivas.

Pronóstico México vs Australia

Todo apunta a un encuentro intenso, físico y muy parejo durante gran parte del partido. Australia seguramente exigirá mucho al Tri, especialmente en la presión y en las jugadas divididas.

Sin embargo, la calidad individual de los futbolistas mexicanos y el respaldo de la afición en Pasadena podrían terminar inclinando la balanza.

Nuestro pronóstico es victoria 2-1 para México en un partido cerrado y muy competitivo.

¿Logrará el Tri seguir tomando confianza rumbo al Mundial o Australia dará la sorpresa en California?

Last modified: mayo 30, 2026