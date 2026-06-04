México vs Serbia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

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¡MÉXICO LISTO PARA SU DEBUT EN LA COPA DEL MUNDO 2026 🔥🔥🔥!



La Selección Mexicana cerró su preparación de cara al Mundial 2026 con una contundente victoria 5-1 sobre Serbia gracias a un par de autogoles y anotaciones de Johan Vásquez, Raúl Jiménez y Luis Chávez.



El Tricolor… pic.twitter.com/sEmVDTieH0 — Fulbox (@fulboxOficial) June 5, 2026

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 está llegando a su fin y la Selección Mexicana afronta su última prueba antes del partido inaugural. Este jueves por la noche, el equipo dirigido por Javier Aguirre recibirá a Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, en un duelo que servirá para afinar los últimos detalles antes del debut mundialista.

Con la lista definitiva de convocados ya confirmada y la expectativa creciendo entre los aficionados, el Tricolor buscará despedirse de su gente con una actuación convincente frente a un rival europeo que promete exigir al máximo al conjunto nacional.

México llega motivado tras vencer a Australia

La Selección Mexicana atraviesa un momento positivo en esta recta final de preparación. El pasado fin de semana, el combinado nacional derrotó 1-0 a Australia en el Rose Bowl de Pasadena gracias a un sólido desempeño colectivo y a un gol decisivo de Johan Vásquez.

Ese resultado permitió al cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre y Rafael Márquez seguir fortaleciendo una idea de juego que buscará competir al más alto nivel durante la Copa del Mundo.

Ahora, de regreso en territorio mexicano, el objetivo será aprovechar el ambiente del Nemesio Diez para realizar el último ensayo general antes de enfrentar a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.

Javier Aguirre define su once titular para el Mundial

Con los 26 futbolistas ya confirmados para la justa mundialista, este encuentro representa una oportunidad clave para consolidar el equipo que saltará al terreno de juego el próximo 11 de junio.

El cuerpo técnico pretende ajustar movimientos tácticos, fortalecer automatismos y evaluar el estado físico de varias de sus piezas más importantes. Además, el duelo permitirá observar cómo responde el equipo ante un rival europeo con características físicas muy distintas a las que encontró frente a Ghana y Australia.

La exigencia será alta, ya que el margen de error prácticamente ha desaparecido a pocos días del inicio del torneo más importante del planeta.

Serbia busca cerrar con dignidad una etapa complicada

Del otro lado estará una selección serbia que llega con cuentas pendientes. El conjunto europeo, dirigido por Veljko Paunović, se quedó fuera de la Copa del Mundo por apenas un punto durante la fase clasificatoria de la UEFA, un golpe que generó importantes cuestionamientos alrededor del proyecto.

Además, Serbia tampoco llega en su mejor momento anímico después de caer recientemente frente a Cabo Verde, resultado que incrementó las dudas sobre el rendimiento del equipo.

Sin embargo, el talento individual sigue estando presente en una plantilla que intentará despedirse de esta gira internacional dejando una mejor imagen y complicando los planes del Tricolor.

Un ambiente mundialista en Toluca

La afición mexicana tendrá la oportunidad de ver por última vez a la Selección antes del inicio de la Copa del Mundo. Se espera un Estadio Nemesio Diez completamente lleno, con miles de aficionados brindando su apoyo a un equipo que buscará llegar con confianza y buenas sensaciones al torneo.

La altitud de Toluca, el respaldo de la afición y el momento anímico que vive el combinado nacional podrían convertirse en factores determinantes para inclinar la balanza a favor de los locales.

Pronóstico México vs Serbia

Sobre el papel, México llega en mejores condiciones futbolísticas y emocionales. El equipo ha mostrado crecimiento en sus últimos compromisos, cuenta con una plantilla definida y tiene la motivación adicional de despedirse de su público antes de iniciar la aventura mundialista.

Serbia posee calidad y experiencia internacional, pero las dudas que arrastra desde la eliminatoria europea y sus recientes resultados generan incertidumbre sobre su rendimiento.

Pronóstico: México 3-1 Serbia.

El Tricolor debería imponer condiciones desde el inicio, aprovechar el apoyo de su afición y cerrar su preparación mundialista con una victoria que fortalezca la confianza del grupo antes del esperado debut en la Copa del Mundo 2026. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Llegará México embalado al Mundial o Serbia dará la sorpresa en Toluca?

Last modified: junio 4, 2026