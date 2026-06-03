Written by: junio 3, 2026 Amistosos

España vs Irak EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

España vs Irak

¿La pegada demoledora de la Furia Roja o el cerrojo defensivo de los Leones de Mesopotamia? La preparación final rumbo a la Copa del Mundo 2026 se traslada este jueves a territorio gallego cuando la poderosa selección de España reciba a Irak en un duelo de preparación de alta escuela. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los locales saltan al césped con la mira puesta en confirmar su etiqueta de favoritos al título, mientras que los visitantes quieren demostrar que su orden defensivo puede jugarle al tú por tú a los gigantes de Europa.

La selección de España llega a este compromiso en un momento futbolístico verdaderamente espectacular bajo las órdenes de Luis de la Fuente. La Roja registra una sola derrota en sus últimos 10 partidos, presumiendo además un equilibrio perfecto con 7 porterías en cero en sus recientes 8 juegos y un promedio goleador bestial de más de tres anotaciones por encuentro tras haber aplastado a escuadras como Serbia y Turquía. 

Aunque el estratega español planea realizar rotaciones y dosificar las cargas físicas para evitar lesiones de última hora, figuras en un gran momento como Yeremy Pino saldrán con el cuchillo entre los dientes para ganarse un puesto en el once titular definitivo que arrancará la aventura mundialista en Norteamérica. 

Pero cuidado, que enfrente estará una selección de Irak que no viene dispuesta a regalar nada. El conjunto asiático selló su boleto a la Copa del Mundo con base en una disciplina táctica impecable, permitiendo apenas 0.7 goles por partido en sus últimas presentaciones. Llos iraquíes apostarán por agrupar sus líneas en zona baja y buscar un contragolpe letal que silencie las tribunas de La Coruña.

Los pronósticos esperan un partido dominado por los locales, proyectando que la tremenda calidad individual y el volumen de juego de España terminen abriendo el candado defensivo de Irak, aunque la dosificación de minutos podría evitar un marcador de escándalo en Riazor. 

Nuestro pronóstico: Victoria de España 2-0. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , Last modified: junio 4, 2026
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