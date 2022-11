Canadá vs Bahrein EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2022

Amistosos

Buen partido tendremos este viernes 11 de noviembre siguiendo con los amistoso rumbo al Mundial 2022 y ahora será Canadá el que busque seguir afinando detalles a unos días de su ansiado regreso a una justa mundialista, tendrá una buena prueba al medirse a Bahrein que intentará hacer un duelo digno en Califa.

Hora y Canal Canadá vs Bahrein

Sede: Estadio Ciudad Deportiva Califa​, Isa, Baréin

Hora: 10:30 am de Toronto, Canadá. 7:30 am PT / 10:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: TSN

Canadá vs Bahrein en VIVO

La selección de Canadá está a unos días de volver a un Mundial tras más de 30 años de ausencia, su debut será el 23 de noviembre ante Bélgica, posteriormente se medirán a Croacia y cerrarán ante Marruecos, tendrán que llegar con todo para ser competitivos.

La Hoja de Maple tuvo actividad por última vez el pasado 27 de septiembre perdiendo 2-0 ante Uruguay, mientras que cerrará su preparación el jueves ante Japón en lo que será su última prueba.

Por su parte, Bahrein ha crecido en el área de Asia, sin embargo todavía está lejos de poder competir por boletos mundialistas ya que en la eliminatoria pasada ni siquiera pudo llegar a la última fase.

Los Guerreros de Dilmun tuvieron acción por última vez el pasado 27 de septiembre cayendo 2-0 ante Panamá, mientras que el próximo viernes tendrán otro amistoso ante Serbia aprovechando estas fechas previas al Mundial.

Tanto Canadá como Bahrein saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo buscando aprovechar al máximo el choque, aunque la presión y obligación al ser los que se preparan para el Mundial 2022. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Canadá vs Bahrein.

