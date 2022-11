¿Cuándo es el debut Selección Mexicana en el Mundial 2022? México vs Polonia Fecha, Horario y Canales EN VIVO

Mundial 2022

La Selección Mexicana está a unos días de arrancar el Mundial 2022 con la ilusión de ahora sí dar el paso definitivo rumbo al «quinto partido», sin embargo la afición y el mismo Tata Martino sabe que muchas de sus esperanzas estará en lo que hagan en su debut, por lo que aquí les traemos toda la información del México vs Polonia que marcará el debut de ambas selecciones en Qatar.

¿Cuándo será el debut México vs Polonia?

El partido entre México vs Polonia se estará disputando el martes 22 de noviembre desde el Estadio 974 en Qatar.

¿A qué hora será el partido México vs Polonia?

El juego entre México vs Polonia se estará disputando en punto de las 7:00 pm de Qatar, mientras que en la República Mexicana iniciará a las 10:00 am y en los Estados Unidos será a las 8:00 am del Pacífico y 11:00 am del Este. En Argentina iniciará a la 1:00 pm.

¿En qué canal México vs Polonia EN VIVO?

La transmisión por televisión del México vs Polonia será por Las Estrellas y Azteca 7, mientras que en Estados Unidos podrán verlo por Telemundo.

Así que estamos listos para reanudar la ilusión por la Selección Mexicana que sabe que necesita ganar este martes si quiere aspirar a clasificar ya que su próximo duelo será ante Argentina antes de cerrar ante Arabia Saudita.

Last modified: noviembre 10, 2022

Etiquetas: Canal México vs Polonia