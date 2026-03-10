Written by: marzo 10, 2026 Béisbol

Canadá vs Puerto Rico EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Canadá vs Puerto Rico

¡Duelo de vida o muerte en la Isla del Encanto! Este martes, el Estadio Hiram Bithorn arderá con el choque entre Puerto Rico y Canadá por el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Los boricuas buscan sellar su clasificación perfecta ante su gente, mientras que la novena canadiense llega contra las cuerdas: ¡hoy es ganar o irse a casa!

Puerto Rico ha sido una auténtica muralla en casa con tres victorias al hilo y hoy mandan a la loma a Eduardo Rivera para asegurar el liderato absoluto. Por su parte, Canadá llega descansada pero con la presión al máximo tras su doloroso descalabro ante Panamá. Los de la hoja de maple confían en el brazo de Jordan Balazovic para silenciar el ruidoso estadio boricua y dar la sorpresa que los mantenga con vida.

¿Podrá Puerto Rico completar la barrida en casa o Canadá arruinará la fiesta en San Juan?

Mi pronóstico: La solidez del ‘Team Rubio’ ante su afición será demasiada. Gana Puerto Rico 5-2. ¿Ustedes qué dicen? ¡Los leo en los comentarios!

