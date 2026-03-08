Panamá vs Canadá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Béisbol

¡Duelo de contrastes en el Hiram Bithorn! Este domingo, el Clásico Mundial nos presenta un choque de realidades opuestas: Panamá frente a Canadá. Los canaleros llegan con el corazón roto tras una dolorosa derrota en extra-innings ante Puerto Rico, mientras que la hoja de maple viene encendida tras un debut dominante.

Panamá se juega mucho más que el orgullo. Con marca de 0-2, necesitan la victoria a como dé lugar para evitar el sótano del grupo y no ser enviados a la fase clasificatoria del 2029. Por su parte, Canadá sale con el brazo estelar de Grandes Ligas, Jameson Taillon, buscando poner su marca en 2-0 y dar un paso de gigante hacia la siguiente ronda antes de enfrentar a los favoritos del sector.

¿Podrá la garra panameña sacudirse la mala racha o el poder canadiense sentenciará el destino de los centroamericanos?

Mi pronóstico: El pitcheo de Taillon será la clave. Gana Canadá 5-2. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay milagro panameño? ¡Los leo en los comentarios!

